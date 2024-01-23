マキシマムザホルモンのナヲ（2019年2月撮影）日刊スポーツ

「嫌だしキモい」マキシマム ザ ホルモンのナヲ、銀行員の言動に不快感

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • マキシマム ザ ホルモンのナヲが23日にXで、銀行員の言動について語った
  • 銀行窓口で「『口座情報見せて頂いたんですが…』って営業された」と回想
  • 「そんなこと簡単にやれていいの？普通に嫌だしキモい」などとつづった
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