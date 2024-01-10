福を求めて参拝一番乗りを目指す新春の風物詩「開門神事福男選び」が１０日早朝、商売繁盛の神様「えべっさん」の総本社・西宮神社（兵庫県西宮市）で行われた。一番福をつかみ取ったのは尼崎市の郄谷望巳さん（１９＝追手門学院大学１年）。二番福には鳥取市の山下慎之介さん（２３＝公務員）、三番福には地元・西宮市の多田龍平さん（２３＝神戸大学４年）が選ばれた。「十日えびす」に合わせて行われる開門神事福男選