週刊文春に性加害疑惑を報じられたダウンタウンの松本人志（60）が芸能を活動休止すると、吉本興業が8日に発表した。《このたび、松本から、まずは様々な記事と対峙して、裁判に注力したい旨の申入れがございました》などとしており、松本本人も発表直後に、自身のXに《事実無根なので闘いまーす》などと投稿したが、「裁判は長期化必至で、事実上の“引退宣言”みたいなものでは」（スポーツ紙芸能デスク）という声も上がってい
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