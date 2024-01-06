ヤンキースのコールとバウアーは大学時代のチームメートDeNAから自由契約となったトレバー・バウアー投手が5日（日本時間6日）、ニューヨークの地元ラジオ局「WFAN」の「The Brandon Tierny and Sal Licata Show」に出演し、“不仲説”が囁かれる右腕との本当の関係について語った。その右腕とは、大学時代のチームメートで、2020年から9年総額3億2400万ドル（約468億円）でヤンキース入りしたゲリット・コール投手のこと。米