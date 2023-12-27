Amazonがプライム会員宛のメールにて、2024年1月29日より一部の国のAmazonプライム・ビデオで広告を表示し始めることを明らかにしました。Amazon Prime Video will start showing ads on January 29th - The Vergehttps://www.theverge.com/2023/12/26/24015595/amazon-prime-video-ads-coming-january-29Amazon Prime Videos ads arrive in January 2024https://9to5google.com/2023/12/26/amazon-prime-video-ads-january-2024/A
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