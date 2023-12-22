フィギュアスケート全日本選手権フィギュアスケートの全日本選手権（長野・ビッグハット）は22日、女子シングルのショートプログラム（SP）などが行われた。22歳の本田真凜（JAL）は44.42点で暫定最下位。前夜に右骨盤の故障を告白したが、強行出場で演技を完遂した。ネット上のファンからは「なんだかんだ本田真凜が大好きだ」と歓喜の声が上がった。本田は笑みを浮かべてリンクに登場した。ピンクの名前入りバナータオルも掲