新たなクラウンブランドを広げていきたい。そのための4つのスタイリングを展開… 将来は「クラウンクーペ」も登場？トヨタは2023年12月11日、クラウン専門店である「THE CROWN横浜都筑」にて、クラウン専門店でしか購入できない特別仕様車「CROSSOVER RS“Advanced・THE LIMITED-MATTE METAL”」を発表しました。そのお披露目を兼ねてTHE CROWN横浜都筑に来店するユーザーを対象にしたTHE CROWN MEETINGを実施。新たなクラウ