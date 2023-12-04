元バレーボール女子日本代表・木村沙織さんが２日、インスタグラムを更新。イベント時に撮影した全身ショットを投稿し、反響を寄せられた。木村さんは「ＮＴＴＳｐｏｒｔｉｃｓの発表会にゲスト出演させていただきました」と、真っ白なシャツにパンツスタイルで撮影。身長１８５センチ、顔の小ささも際立つ全身ショットにファンからは「モデルとしても世界で活躍できますねぇ」、「スタイルキープのコツを教えてほしい」、「ス