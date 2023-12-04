¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¤ÎBANDAI SPIRITS¡Ê¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡Ö¤Ê¤«¤ä¤Þ¤­¤ó¤Ë·¯¡×¤Î¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥ÈÀìÍÑ¥×¥é¥¤¥º¡Ê·ÊÉÊ¡Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖMUSCLE STARS PIECE¡Ê¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡¦¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥Ô¡¼¥¹¡Ë ¤Ê¤«¤ä¤Þ¤­¤ó¤Ë·¯¡Á¤ê¤½¤¦¤Î»Ñ¡Á¡×¤ò¡¢2023Ç¯12·î¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ç½ç¼¡Å¸³«¤¹¤ë¡£Á´4¼ï¤âÆ±»þÅ¸³«¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤«¤ä¤Þ¤­¤ó¤Ë·¯¤¬¡¢Â¤·Á¤ª¤è¤ÓºÌ¿§¤Ë¤Ä