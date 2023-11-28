ラーメン二郎の注文例J-CASTニュース

「ラーメン二郎」一部店舗に「写真＆動画NG」の張り紙 弁護士に聞いた理由

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 「ラーメン二郎」が一部店舗で掲示している張り紙がSNSで話題だ
  • SNSやYouTube投稿などのための写真・動画撮影を止めるよう呼びかける内容
  • 顧問弁護士は取材に、撮影のマナー違反がかねて問題になっていたと話した
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