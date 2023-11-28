元ソフトバンク、巨人の松田宣浩氏（40）が自身のYouTube「熱男魂!!」を更新。日本人右打者で一番という同学年のライバルの名前を挙げた。「熱男がサードを守っていてヤバいと感じた打者ベスト3」を発表した。1位と3位は強烈な打球速度を誇る外国人大砲を挙げたが、2位には松田氏の同学年で同じ三塁手のライバルを入れた。「西武ライオンズのおかわり選手です」と中村剛也の名前を挙げた。中村との出会いは中学時代で、