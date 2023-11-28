俳優の浅野忠信が２８日までに自身のインスタグラムを更新。２７日に５０歳誕生日を迎え、妻でモデル、女優の中田クルミ（３１）との夫婦ショットを公開した。浅野は「皆さん沢山のメッセージありがとうございます！」とコメントし、コスチュームでふん装した２ショットをアップ。この投稿には金子ノブアキが「最高！おめでとうございます」と祝福の声を寄せたほか、「かっこいい」「本当に素敵（すてき）に歳を重ねてますね」