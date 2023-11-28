お笑いトリオ・パンサーの菅良太郎（41歳）が、11月25日に放送されたバラエティ番組「ちょっと福岡行ってきました！」（TVQ九州放送）に出演。インドネシア・バリ島で菅の父が営むラーメン店に「何度も行った」という男性と、福岡の地でたまたま出会うというミラクルが起きた。今回、相方の向井慧（37歳）と共に、福岡の日帰り旅に出た向井。訪れた宇美町の役場で、「美味しい」と聞いたラーメン店に向かう。すると、このラーメン