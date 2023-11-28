2021年育成ドラフト3位で入団した大橋武尊は今季限りで戦力外となったDeNAを今季限りで戦力外となった大橋武尊外野手は、メキシカンリーグのアグアスカリエンテス・レイルロードメン入りすることが決まった。2021年育成ドラフト3位で入団。支配下を掴めなかったとはいえ、わずか2年での戦力外は、自身にとっても「正直信じられない」という出来事だった。10月2日の夜、スマートフォンが鳴った。球団関係者からの電話は「何の連