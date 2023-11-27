すき家は12月1日から、牛丼、カレーなどが70円引きになるカード「Sukipass(スキパス)」の販売を開始する。すき家 「スキパス」カード【関連記事】エクセルシオールカフェ福袋「2024HAPPY BAG」発表、キャンディ“PEZ(ペッツ)”コラボのバッグ･ポーチ、コーヒー、カフェラテチケットをセットに予約は12月1日から/ドトールコーヒー店舗やアプリで購入し、会計時に提示すると一部商品が70円引きになる「何度でも使える」カード。「ス