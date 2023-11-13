総合人事コンサルティング会社のフォー・ノーツ株式会社（東京都港区）は、経営者・人事業務に携わる全国の男女475人（男性87.8%／女性12.2%）を対象に「人事制度・人事施策の実態調査2023」を実施しました。調査によると、導入して失敗したと感じる人事制度・人事施策は「目標管理制度」が最多であることが分かりました。また、人事制度・人事施策の失敗による影響は「管理職の疲弊」「社員のエンゲージメントやモチベーションが