お笑いタレント・陣内智則（49）が9日までに公式YouTubeチャンネルを更新し、あの先輩芸人に強烈なダメ出しをした。今回のゲストは、歌手・福山雅治のモノマネで知られるお笑いタレント・大山英雄（53）。かつて陣内は大山に憧れていた時代もあったというが「福山雅治一本で、しかも他力本願で…大山さん努力してますか?」と投げかけた。また「大山さんって、売れてない若手芸人とかをくそみそに無視するじゃないですか?楽屋

◆陣内智則、先輩の大山英雄にダメ出し