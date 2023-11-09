“真っ黒すぎる！” マットブラック仕様な「ハイエース」とは？東京ビッグサイトで行われたジャパンモビリティショー2023（JMS2023）のキャンピングカーエリアに、CORDE by（コーデバイ）が手掛けるトヨタ「ハイエース」のカスタムカーが出展されていました。真っ黒なボディのこのクルマは、どのようなモデルなのでしょうか。ハイエースをベースとした市販予定のコンプリートカー新型「HIACE THE CREW MAN」コーデバイは、トヨ