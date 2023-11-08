あおり運転のニュースはよく見聞きするが、逮捕劇に発展するまでの詳しい経緯や被害者側の対応などについては知らないままというケースも多い。今回は、注意を受けてはじめて自分たちのNG行動に気づいたという深沢エリナさん（仮名・20代前半）に話を聞いた。◆駐車場に見かけない白いバンがその日、社用車（会社名の記載はナシ）に忘れ物をしたことを思い出したというエリナさん。会社の近くまで戻っていたため面倒臭いと思い