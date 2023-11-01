青島ビールの工場にある原料の倉庫で作業員が放尿をしているとみられる動画の一場面（「微博（ウェイボ）」から、共同）【北京共同】中国山東省青島市の大手ビールメーカー、青島ビールの工場で作業員の男が原料を運ぶ貨物トラックのコンテナ内に放尿したとみられる動画が拡散した問題で、地元当局は1日、男を行政拘留処分にしたと発表した。青島ビールは「消費者に心よりおわびする」とのコメントを出した。男は10月19日、他