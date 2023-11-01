宮崎県都城市（みやこのじょうし）は、史上初となる「ふるさと納税日本1位」を4回獲得（2015・2016・2020・2022年度ふるさと納税受入額、総務省 R5.8.1）した肉と焼酎の「本物」のおいしさをPRすべく、WEB-CM『【都城市（みやこのじょうし）】VTuber ぬくみん篇』を制作、2023年11月1日（水）より都城市公式YouTubeチャンネルで公開した。CM中で「ぬくみん」を演じているのは都城市出身の俳優・温水洋一、という衝撃の内容となって