ドイツを下して監督交代に追いやり、今シリーズでもカナダ戦で快勝を収めた。日本代表の株は上がるばかりだ。夏のエルサルバドル戦で６−０、ペルー戦で４−１と大勝した日本は、９月の欧州遠征でいずれも４ゴールを奪ってドイツとトルコを撃破。そして先日のカナダ戦も４−１と制した。ここ５試合連続で４得点以上を挙げる強さを見せている。カタール・ワールドカップのグループステージでドイツとスペインを下し、決勝トー