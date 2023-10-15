人は、ついつい人と比べてしまうものですが、それは老後の生活を支える「公的年金」についても同じ。平均値と比べ一喜一憂する……高齢者が実際に受け取っている年金のリアルをみていきましょう。元・サラリーマンのみなさん、年金、いくらもらっていますか？会社員を引退すると、多くは年金と貯蓄を取り崩して生活するようになります。だからこそ、いくらくらい年金がもらえるのかは、誰もが気にするところ。厚生労働省『令和3年