Photo: はらいさん これ、かなり重要かと。iPhone 15 Proシリーズに追加されたアクションボタンですが、みなさんはどんな機能を割り当てて使っていますか？ 長押しすることでカメラなどを起動できるこの新機能ですが、意図せず勝手に起動していた...なんて経験はないでしょうか？アクションボタンがちょっと賢くなるみたいMacRumorsによるとiOS 17.1のベータ版では、iPhone 15 Proがポケット