¡ÚX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿¤´¤Ï¤ó Vol.97¡Û»ÔÈÎÉÊ¤Ê¤É¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤¤¡¢¥µ¥µ¥Ã¤Èºî¤ì¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¤¬Æü¡¹Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëX(µìTwitter)¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤È¤¯¤ËÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¥ì¥·¥Ô¤äÊØÍø¤ÊÎÁÍý¤ÎÃÎ·Ã¤ò¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ Êì¿Æ¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¿©¤Ù¤¿¡×Ì£X(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ä¥¤¡¼¥È¤ËÃíÌÜ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤·¤¿¥Ò¥ß¥Ä¤ò²ò¤­ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¯Ï¢ºÜ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Âè97²óÌÜ¤ËÃíÌÜ¤·