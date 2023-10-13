テレビ朝日系で20日放送の『ミュージックステーション』2時間SP（後8：00〜）の出演アーティスト8組と楽曲が13日、発表され、JO1の初出演が決定した。【写真】JO1、GENE、櫻坂46、あのちゃんも…出演アーティスト写真JO1は新曲「Venus」ほかをパフォーマンス。ジャニーズWESTはトリプルAサイドシングルのうち、「AS ONE」を披露する。Kyrie（アイナ・ジ・エンド）は、自身が映画初主演を務める岩井俊二監督映画『キリエのう