タフ感すごい！ スバル渾身の「アウトドア仕様」スバルのオーストラリア法人は2023年10月5日、コンパクトSUV「クロストレック」をベースにエキサイティングなオフロード仕様を盛り込んだモデル「スバル ブースト ギア クロストレック コンセプト（以下、ブーストギア コンセプト）」を同国で初公開しました。アウトドアを愉しむ仕掛けが満載！ スバル「クロストレック ブーストギア コンセプト」ブーストギア コンセプトは、冒