日本ではバックで駐車する人が多いですが、欧米などでは前進で駐車マスに入る「前向き駐車」が主流です。特に法律があるわけではないのに、なぜこのような違いが生まれたのでしょうか。海外だとバック駐車が主流なのはスーパーやホームセンターなど、大きな商業施設に駐車する場合、バックから駐車する「後ろ向き駐車」が主流になっています。しかし、たとえばアメリカでは前向き駐車がほとんどのようです。なぜ日本ではバック駐