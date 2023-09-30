Image: Bob Ross/YouTube レア中のレア作品だけど売れなくてもOK。1983年から1994年まで、31シーズンも続いた御長寿お絵描き番組「The Joy of Painting（ボブの絵画教室）」をご存知でしょうか？ 講師はアフロヘアーと優しい口調が特徴で、油絵の具が乾かないまま塗り重ねていく「ウェット・オン・ウェット」技法を世に伝えたボブ・ロス。1995年に52歳で亡くなりましたが、今も変わらず世界
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