ドイツ南部ミュンヘンにある欧州最大級の近代美術館「ピナコテーク・デア・モデルネ」で、従業員だった男性（51）が自分が描いた絵画を無断で展示して解雇された。男性は、「この行為が自分の芸術的なブレークスルー（突破）になると期待していた」と話したという。 南ドイツ新聞などが8日、報じた。ドイツ・ミュンヘンの近代美術館「ピナコテーク・デア・モデルネ」=2009年、ロイターミュンヘン警察の話として同紙が報じたと