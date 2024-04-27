¥¿¥ì¥ó¥È¤Î£Í£á£ô£ô¤¬£²£·ÆüÊüÁ÷¤Î´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤ª¤«¤Ù¤í¡×¤Ë½Ð±é¡£²áµî¤Ë°ìÅÙ?°úÂà?¤·¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£Í£á£ô£ô¤Î¡Ö¥¿¥ì¥ó¥ÈÍúÎò½ñ¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¡Ö£²£°£±£¹Ç¯£²£´ºÐ¼Â¤Ï¡Ä°ìÅÙ·ÝÇ½³èÆ°¤ò°úÂà¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª¡©¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿£Í£á£ô£ô¤Ï¡Ö¤½¤¦¡£°úÂà¤È¤¤¤¦¤«ÃæÃÇ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤­¡Öµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ø·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ë¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤¯