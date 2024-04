4月10日、昨年10月に消滅したジャニーズ事務所の流れを汲む新会社「STARTO ENTERTAINMENT」が本格始動。公式サイトが新設され、東京ドームでは所属アーティストが集結するコンサート『WE ARE! Let's get the party STARTO!!』も開催された。【写真】「現在の心境?」大野智が描いたと思われる“意外な新作画”そんな中、同公演には参加していなかった嵐が、メンバー5人で新会社を設立したことを発表。2020年末の活動休止以降、