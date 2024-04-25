タレント・やす子が２４日放送の日本テレビ「上田と女が吠える夜」に出演。「ストレスを溜め込む女＆発散できる女」特集に登場した。日常のストレスが話題になると、「断れないことがストレスで。先週に絵を売っているお店の前を通って、ちょっと見てたら」と切り出し、店員に「入って見ていいですよ」と店内に招かれたと説明。「そのまま１６万円の絵画を買っちゃったり」と明かして、スタジオは「ええーっ！」の声で騒然と