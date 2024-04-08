ノルウェーの画家、エドヴァルド・ムンクが描いた絵画「叫び」は、「ムンクの叫び」としてよく知られています。ゆがんだ空間や独特の色彩、強く苦しむような人物が特徴的な作品ですが、そんな「ムンクの叫び」は何を表現したものでなぜ有名になったのかについて、YouTubeチャンネルのTED-Edがアニメーションで解説しています。This person isn't actually screaming - Noah Charney - YouTube赤い空が水辺や緑とゆがんで混ざり