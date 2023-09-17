ハマりやすい、道具好き、収集癖あり！【写真】“脱汚部屋”のBefore & After！迷わず処分した高級品三拍子そろったあさこさんは、筋金入りの物持ちだった。高級食器バカラに熱中し、グラスや10万円以上する高級キャンドルスタンドまで買い集めていた。幸せの価値は値段で決まらないと知った！「独身のころは大きな家に住んで大好きなバカラを飾る、と真剣に考えていました（笑）。でも実際は、身の丈に合わないから長い間