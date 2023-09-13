数百万円の被害を受けた農家も出るなど熊による“食害”が深刻な問題になっています。なぜ今、熊が“異常出没”しているのか。専門家は人を恐れない「新世代クマ」の増加が、ひとつの要因だと指摘します。一体、何が起きているのか。解説します。【写真を見る】熊が“異常出没”で食害深刻背景に「新世代クマ」の増加か【Nスタ解説】約6000房の「ナガノパープル」の3-4割が食い荒らされる井上貴博キャスター:9月10日午後0時半ご