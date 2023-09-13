Image: Apple auで乗り換え検討の方ご安心を。Apple（アップル）から発表されたiPhoneの新作「iPhone 15」シリーズや「Apple Watch Series 9」。Appleストアで購入するだけでなく、日本のキャリアでも取り扱われますよ。今回一番に名乗りをあげたのはau（KDDI）でした。auが取り扱いを発表したモデルは…・iPhoneiPhone 15／iPhone 15 Plus／iPhone 15 Pro／iPhone 15 Pro Max・Apple WatchA