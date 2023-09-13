ネット掲示板「2ちゃんねる」の創設者・ひろゆきを、アフリカのナミブ砂漠に置き去りにし、そこから始まるアフリカ横断の旅に密着した『世界の果てに、ひろゆき置いてきた』。同番組のEpisode10が9月10日（日）夜9時より配信され、旅の終盤にゲストとして登場したToshl（龍玄とし）が、複数の機材トラブルに見舞われながらも、現地民の前で圧巻の歌声を披露した。【映像】ピアノ崩壊！アカペラで歌うToshl「アフリカを、横断し