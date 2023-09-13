総合格闘家の朝倉未来が１０日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、自身が社長を務める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ」の人気選手、１０人ニキとの動画を投稿。ＢＤ出場の人気選手が、「ＲＩＺＩＮ」に出場した際のパンツスポンサーが１０００万円を超えている現状を明かした。前夜に朝倉未来チャレンジ１期生で、６月にＲＩＺＩＮに出場した西谷大成と飲んだという話から、西谷がＲＩＺＩＮに参加した時の話になり「西