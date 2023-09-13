歌舞伎俳優の市川海老蔵改め市川團十郎が１３日に自身のブログを更新し、体調不良を告白した。１２日夜に「実は、」というタイトルで投稿。「今日、何かにあたり、身動きすら、いや呼吸もままならない時間があって」と苦しんだことを明かした。舞台の休演も「脳裏によぎりました」というほどの深刻さで「たまたま優秀な先生がいて、本当に間一髪で舞台出れる状況に、、」となんとか出演したそうだ。「良かった、本当に危なか