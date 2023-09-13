歌手のＧＡＣＫＴが１２日、自身の「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。性加害問題で揺れるジャニーズ事務所のタレントにエールを送った。創業者であるジャニー喜多川元社長による性加害問題で大手企業の?ジャニーズ離れ?が加速している中、１０日にＸを更新したＧＡＣＫＴは「アーティスト個人が何かやらかしてＣＭを打ち切るのはまだわかる。今回それぞれのアーティストは関係ない、というよりむしろ被害者。その彼らとのＣＭを打