北海道旭川市にある旅館「高砂温泉」が2023年9月、新サービスの提供を始めた。その名も「甲冑が装着できる宿泊オプション」である。その名の通り、旅館にある甲冑を宿泊客が装着できるオプション。甲冑を着て写真撮影や館内共用部の周遊ができる。ゲームコーナーには懐かしのアーケードゲームがあるので、こんなことも可能だ。音楽ゲーム「Dancing Stage featuring TRUE KiSS DESTiNATiON」で踊ったり......。レースゲーム「パワー