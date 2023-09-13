立浪中日が崖っぷちだ。9月10日の巨人戦に敗れ、3年連続Bクラスが確定。おまけに涌井秀章、小笠原慎之介、高橋宏斗に続いて柳裕也が10敗目を喫し、球団50年ぶりの「10敗カルテット」が誕生するという屈辱を喫した。「令和の米騒動」など球場外での悪い話題も多く、ファンも苛立ちが募っていたのだろう。この日の試合後、東京ドームから引きあげようとする立浪和義監督に向かって、ファンが「おい立浪！」「責任取れよ」「選手は