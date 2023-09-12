写真／アフロ（小林偉：大学教授・放送作家）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]連ドラの主演俳優の所属事務所を大調査さる9月7日、故ジャニー喜多川氏による性加害問題に関し、実に4時間12分に及ぶ記者会見を行ったジャニーズ事務所。性加害があったと認め、藤島ジュリー景子社長の引責辞任、東山紀之氏の新社長就任報告から始まり、その後、数多くの記者たちからの様々な質問にも応えていましたが、過去に性被害を受け
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