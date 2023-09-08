不同意性交等致傷の疑いで６日に逮捕された宮崎市議のスーパークレイジー君こと西本誠容疑者（３７）が７日、弁護士を通じて、容疑を否認した。同容疑者の妻も取材に応じ、夫の身の潔白を訴えた。同容疑者は３日午前４時ごろ、３０代の知人女性をホテルに連れ込み、全身打撲などで約７日間のケガを負わせた疑い。女性が４日に警察に被害届を提出していた。この日、同容疑者と接見した加藤博太郎弁護士によれば、多くの人に迷