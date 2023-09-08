タレントの眞鍋かをり（４３）が５日放送の日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」（火曜・午後９時）にゲスト出演。加齢による身体の機能的な老化を可能な限り小さくするアンチエイジング療法を行ったことを明かした。この日は整形手術の失敗例などが話題になり、ＭＣの中居正広がゲストに「自分の顔で気になる部分は？」と聞いた。眞鍋は、「アンチエイジングを３１歳の時にちょっとやった」と告白。「耳の後ろをちょっとだけ