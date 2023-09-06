原則65歳から受給開始となる老齢年金。意外と仕組みは柔軟で、個人の事情により「繰り上げ」も「繰り下げ」も可能となっている。とくに繰り下げ受給は年金額が増額されるため、資産形成の面からも推奨されているが、「やめておいた方がいい人」もいる。年金の繰り下げ受給、最大「84％増額」のすごいメリット厚生労働省の調査によると、国民年金受給者の平均年金受給額は、老齢年金で月額5万6,479円。満額である6万6,000円より月1