ÆÁÅç»Ô¤Î°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö°¤ÇÈ¤ª¤É¤êÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡×¤ÎÄê´ü²ñ¹ç¤¬£´Æü¡¢»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡££±¿Í£²£°Ëü±ß¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à»·ÉßÀÊ¤¬·úÃÛ´ð½àË¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¤Î¹°ÅÄ¾»µª°Ñ°÷Ä¹Âå¹Ô¡ÊÆÁÅç»ÔÊ¸²½¿¶¶½¸ø¼ÒÍý»öÄ¹¡Ë¤¬¡Ö¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤ò»Ï¤á¡¢´Ø·¸¤¹¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤´¿´ÇÛ¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¡Ê¤ï¡Ë¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤·¤¿¡£¼Â¹Ô°Ñ¤Ï»Ô´´Éô¤ä»ÔµÄ¡¢ÍÙ¤ê¼êÃÄÂÎ¤äÃÏ¸µ·ÐºÑ