エイベックスの代表取締役会長である松浦勝人氏が21日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「1億円の新型ロールス・ロイスが納車」との動画を公開し、新車に乗る最初のゲストとして沢尻エリカ（37）が登場した。【動画】エイベックス松浦勝人会長、1億円“新車”ロールスロイス納車沢尻エリカも降臨納車に密着する中で、松浦氏がこの後沢尻との会食が控えていることが明らかに。電話の相手について「エリカさんだね（笑）。ご
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