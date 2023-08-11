ダイハツ“斬新顔”の「新型バン」を公開へ？ダイハツのインドネシア法人アストラ・ダイハツ・モーターは、2023年8月10日から11日間にわたって開催される「ガイキンド（GAIKINDO・インドネシア自動車製造業者協会） インドネシア国際オートショー2023」の出展内容を発表しました。つるつるフェイスのコンセプトカー「VIZION-F」ダイハツブースでは、2023年3月に発売した5人乗りコンパクトカーの新型「アイラ」のショーモデルな
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